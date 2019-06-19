Sezonun tatile girmesi ile birlikte futbolcular da soluğu tatilde aldı. Son yılların en gözde tatil beldelerinden biri olan Alaçatı’yı tercih eden Medikal Başakşehir’in gözde futbolcusu İrfan Can Kahveci ile Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'da oynayan Taylan Antalya’lı gecelerin tadını çıkarttı.

Alaçatı Hacımemiş’in en sevilen mekanı Hammam’da eğlenen futbolcular, yanlarına gelip fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Başakşehirli İrfan Can Kahveci ile sevgilisi Gözde Doyran ise gece boyunca samimi görüntüler sergiledi.

Hammam'ın işletmecisi Tekin Hatipoğlu, konukları ile gece boyunca ilgilendi.