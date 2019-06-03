Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

QUARESMA KARARI

Siyah-Beyazlılar’da ayrılıklar da devam edecek. Sözleşmeleri biten Mustafa Pektemek, Gökhan Töre ve Tolga Zengin’in ardından forma şansı bulamayan ve yüksek maliyeti bulunan oyuncularla da yolların ayrılması planlanıyor.