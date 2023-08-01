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        Haberler Otomobil Fuso Canter’in elektriklisi Türkiye'ye geldi - Otomobil Haberleri

        Fuso Canter’in elektriklisi Türkiye'ye geldi

        Temsa, hafif kamyon segmentindeki modeli Fuso Canter'in elektrikli versiyonunu Türkiye'de satışa sunacağını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 13:12
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        Fuso Canter'in elektriklisi Türkiye'ye geldi
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        Fuso Canter ailesinin yeni elektrikli üyesi Fuso eCanter’in Türkiye’deki satış ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin imza töreni Temsa’nın İstanbul Altunizade merkezinde gerçekleştirildi.

        Daimler Truck Asya Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Deuschle ve Temsa CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu arasında imzalanan lisans anlaşması kapsamında, Fuso eCanter’in Türkiye’deki satış ve pazarlama faaliyetleri Temsa tarafından yürütülecek.

        İlk aşamada 2 farklı modelde müşterilerin beğenisine sunulacak Fuso eCanter’in, 2024 yılının başından itibaren yurt içinde satışa sunulması planlanıyor.

        Fuso Canter’in kamyon ve kamyonet segmentlerinde toplam 8 farklı modeli bulunuyor. Fuso eCanter’in de ürün gamına dahil olmasıyla birlikte model sayısı da 10’a ulaşacak.

        'BÜYÜME ADIMLARIMIZA BİR YENİSİNİ EKLİYORUZ'

        Temsa CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, "Bugün itibarıyla otobüs segmentimizde, hem model sayısı hem de teknolojik yetkinlik anlamında dünyanın sayılı üreticileri arasında yer alıyoruz. Bundan yaklaşık bir yıl önce yenilenen Fuso Canter araçlarımızın Türkiye’deki lansmanını yapmıştık. Şimdi de Fuso eCanter ile, hafif kamyon alanındaki büyüme adımlarımıza bir yenisini ekliyoruz" dedi.

        Doğancıoğlu, sektörün ve şehirlerin yeşil dönüşümüne katkıda bulunacak Fuso eCanter ile müşterilerin sahip olma maliyetini ciddi şekilde düşürerek, onlara yeni bir maliyet avantajı imkanı sunacaklarını aktardı.

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