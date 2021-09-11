Adı İrem Sak ile aşk iddialarına karışan basketbolcu Furkan Korkmaz araştırılıyor. 2017 yılından beri NBA takımlarından Philadelphia 76ers formasını giyen Furkan Korkmaz'ın hayatı, yaşı ve boyu merak ediliyor...

FURKAN KORKMAZ KİMDİR?

Profesyonel basketbolcu Furkan Korkmaz 24 Temmuz 1997 yılında İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya geldi. Basketbol oynamaya dokuz yaşındayken okul takımında oynayarak başlayan Furkan Korkmaz daha sonra Başkent 34 adlı basketbol kulübünde oynadı.

Başkent 34'teki antrenörü Leyla Çalışkan'ın Yeşilyurt Spor Kulübü'nde görev yapmaya başlamasının ardından Furkan da Yeşilyurt Spor Kulübü'nde oynamaya başladı ve 2012 yılında 15 yaşındayken 250.000 dolar karşılığında Anadolu Efes'e transfer oldu.

Furkan Korkmaz, Anadolu Efes genç takımıyla 2012-13 sezonunda Türkiye Yıldızlar Ligi Şampiyonluğu'nu kazandı. 2013-14 sezonunda ise Anadolu Efes'in Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden pilot takımı Pertevniyal ile Genç Erkekler Ligi şampiyonluğunu kazandı. Aynı sezon Pertevniyal ile Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde 22 karşılaşmaya çıktı ve 4.4 sayı ortalamasıyla oynadı.

Furkan Korkmaz'ın boyu 2,04 metredir. Şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan Furkan Korkmaz bir süre Banvit'te forma giydikten sonra 4 Temmuz 2017'de NBA takımlarından Philadelphia 76ers ile sözleşme imzaladı.