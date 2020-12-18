Funda Arar: Umarım hepimiz için harika bir yıl olur - Magazin haberleri

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Düzenlemesini Febyo Taşel'in yaptığı 'O Şarkıyı Çal' adlı şarkının klibi Murat Joker'in yönetmenliğinde çekildi.

Yeni şarkısı ve yeni yılla alakalı konuşan Arar, "2020 zor bir yıl oldu tüm dünya için ama 2021'e umutla bakıyorum. Bu tatsız, renksiz, hepimizi üzen yıl sonunda bitiyor. Ben de yeni bir şarkıyla karşılamak istedim yeni yılı. Umarım hepimiz için harika bir yıl olur" dedi.

'O Şarkıyı Çal', bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.