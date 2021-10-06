Funda Arar, Fişekhane'de

Şarkıcı Funda Arar, 8 Ekim Cuma akşamı hafızalara kazınan parçalarını müzikseverler için seslendirecek. Açıkhavada, deniz kenarına kurulan sahnede gerçekleşecek olan konser, 21.00'da başlayacak.

Türk müziğinin her dalda en iyi isimlerini ağırlayacak Fişekhane Deniz Konserleri'nde; Funda Arar'ın ardından 9 Ekim Cumartesi günü Türkiye'nin sevilen pop sanatçısı Hadise'yi ağırlayacak. Fişekhane Deniz Konserleri ile müzikseverler özledikleri konser akşamlarıyla unutulmaz anlar yaşayacak.