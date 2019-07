İHA'nın haberine göre; Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali’nde sahne alan ünlü sanatçı Funda Arar, Malatyalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Uğur Arslan’ın sunduğu programın üçüncü gününde ilk olarak mahalli sanatçılar sahne aldı. Üçüncü gün konserlerinin final bölümünde, Malatyalıların merakla ve heyecanla beklediği ünlü sanatçı Funda Arar sahne aldı. Sanatçı Uğur Arslan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve sinema sanatçısı Oktay Kaynarca’yı sahneye davet etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan burada yaptığı konuşmada, Kayısı Festivali'nin 1970’li yıllarda başladığını anımsatarak, “Zaman zaman kesintiye uğramasına rağmen, 2013 yılına kadar devam edildi. Ondan sonra uzun bir süre ara verildi ve 6 yıldan sonra tekrar bu yıl kayısı festivalini ‘Güneşin Altın Yumurtası’ teması ile yeniden bütün Malatyalılar ile coşku ve sevinç içerisinde kutluyoruz” dedi.

Başkan Gürkan, “16 Temmuz’da Malatyalılar bir tavır sergilediler. On binlerce insan her görüşte, her düşüncede, her fikirdeki insan, o şehrin eşsiz ahengine uyarak, hep birlikte Malatya'mızı mazisine layık istikbale hazırlamak için el ele, gönül gönüle verdiler. Burada da bu birlikteliği görüyorum” şeklinde konuştu.

Bu festivalde "Belediye bütçesinden 25 kuruş çıkmayacak" dediklerini dile getiren Başkan Gürkan, “Bu akşamki sponsorumuz olan değerli hemşerim Mustafa İlbak’a telefon ettiğimde 'başım üstüne' dedi. Bundan 9 yıl öncede 2010 yılında Battalgazi Belediye Başkanı iken aradığımda da 'başım Üstüne' demişti. O zaman da Funda Arar ile Kubat’ı Battalgazi ve Malatya ile buluşturdu. Kendisine teşekkür ediyorum. Bugün de tüm Malatyalılar ile buluşturdu. Kayısı Festivali için sinema sanatçısı Oktay Kaynarca’yı da davet etmiştim. Kendisi tatilde olmalarına rağmen bizleri kırmayıp geldikleri için teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi. Başkan Gürkan, konuşmasının ardından ünlü Sanatçı Funda Arar’a kayısı hediye etti.

"MALATYA DEMEK TÜRKİYE DEMEKTİR"

Festivalin başına yetişemediğini ancak Başkan Gürkan’ın davetine icabet etmek istediğini belirten oyuncu Oktay Kaynarca, “Canım memleketim. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Hepinizin ayrı ayrı gözlerinden öpüyorum. Malatya demek Türkiye demektir. Bu memleketin, bu toprakların, bu suyun, bu havanın değerini bilmek zorundayız. İyi ki Malatyalıyız” şeklinde konuştu.

"DESTEK OLAN HERKESE TEŞEKKÜRLERİMİ İLETİYORUM"

Konuşmalardan sonra konser öncesi kısa bir konuşma yapan ünlü sanatçı Funda Arar da “Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a, bu kadar güzel kayısılar için çok teşekkür ediyorum. Bu güzel ortamda bulunmamıza destek olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Ünlü sanatçı Funda arar, seslendirdiği eserlerle Malatyalıları coşturdu. Malatyalıların da şarkılara eşlik ettiği gecede Oktay Kaynarca ise "Etek Sarı" türküsünü söyledi.