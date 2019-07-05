Ailesiyle birlikte bir restoranda yemek yerken görüntülenen Funda Arar, temmuz ayının ortasında yeni bir single yayınlayacağını ifade ederek, müzik severlerin kulaklarının pasını sileceklerini dile getirdi.

Keyifli oldukları gözlenirken, minik oğulları Aras'ın bir hayli büyümüş olması dikkatlerden kaçmadı. Yemek sonrası ailesiyle birlikte alışveriş turuna çıkan Funda Arar, uzun süre mağazaları ve reyonları dolaşarak yeni sezon alışverişinde bulundular.