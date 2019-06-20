Akdeniz Üniversitesi Stadı’nda gerçekleşen törenin ardından sahne alan Arar, yeni mezun öğrencilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Siyah şort tulumuyla göz kamaştıran güzel sanatçı, şarkılarını stadı dolduran 15 bin öğrenciyle hep bir ağızdan söyledi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan güçlü yorumcu, efsaneleşmiş şarkıları ve bitmeyen enerjisi ile öğrencilere müzik dolu bir akşam yaşattı.