Müziğe düşkün olan 3 yaşındaki oğlu Aras’la yaptıkları dansı sosyal medyada yayınlayan şarkıcı oğlunun çekim yaptığını söyledi. Şarkıcı, “Aras’la dansım olay oldu. Birden bire gelişen bir şey, Aras müziği açtı, ‘Hadi anne dans edelim video çekelim’ dedi. Baktım çok tatlı çıkmış paylaştım bende” dedi.