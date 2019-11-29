Funda Arar: Ben de eski bir öğretmenim - Magazin haberleri

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Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar, geçtiğimiz akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda verdiği konserle, 15 bin öğretmenle beraber öğretmenler gününü kutladı.

İstanbul Valiliği'nin öğretmenler günü için organize ettiği konserde, İstanbul'da bulunan 7 bin okuldan 15 bin öğretmen Funda Arar'ın şarkılarıyla Öğretmenler Günü'nü kutladı. Bu geceye özel, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 360 derece sahne kuruldu.

Arar gece ile alakalı, "Ben de eski bir öğretmenim. Mezun olduktan sonra öğretmenlik yaptım. O yüzden bu akşam çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Çok değerli öğretmenlerimizle bir aradayız. Keyifli bir akşam olacak. Öğretmenlerimizle bir arada olduğumuz için çok mutluyum" dedi.

Geçmişte kendisi de müzik öğretmenliği yapan başarılı sanatçı, güzelliği ve şarkılarıyla eski meslektaşlarına unutulmaz bir gece yaşattı.