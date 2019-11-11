"TÜRKİYE'DE ÖYLE BİRİ YOK"



Basın mensuplarının, "Sanatçıların kulisleriyle ilgili bazı istekleri ya da kaprisleri olabiliyor. Sizin de ilginç takıntı ya da istekleriniz oluyor mu?" sorusuna Arar, "Eğri oturup doğru konuşalım. Eğer bir dünya starı Türkiye’ye geliyorsa, bu tarz standartları sunabilir ama Türkiye’de böyle biri yok. Nerede konser vereceksen, gider kulisinde oturursun" diyerek cevap verdi.