"EŞİMİ 5 DAKİKA GÖRMEYİNCE DE ÖZLÜYORUM"



Oyuncunun paylaşımına bir takipçisi, "Görende 2 senedir asker sanar" yorumunu yaptı. Zenginer ise o takipçisine, "Oysa ki askerlikle alakalı hiçbir şey yazmadım bile. O görenler çok şeyi sanıyorlar demek ki. Eşimi 5 dakika görmeyince de özlüyorum ben" yanıtını verdi.