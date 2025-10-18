Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        25
        Trabzonspor
        TS
        20
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        Kocaelispor
        KOC
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Futbol İngiltere Fulham: 0 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Fulham: 0 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 8. haftasında Arsenal, deplasmanda Fulham'ı 1-0 mağlup etti. Leandro Trossard'ın golüyle galibiyete ulaşan ve liderliği bırakmayan Arsenal, puanını 19'a çıkardı. Fulham ise haftayı 8 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 22:32 Güncelleme: 18.10.2025 - 22:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lider Arsenal tek golle kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere Premier Ligi'nin 8. haftasında Arsenal, Fulham'a konuk oldu. Craven Cottage'ta oynanan mücadeleyi kazanan 1-0'lık skorla Arsenal oldu.

        Arsenal'e galibiyeti getiren golü 58. dakikada Leandro Trossard kaydetti.

        Bu galibiyetle birlikte puanını 19'a çıkaren Arsenal, liderlik koltuğunu korudu. Üst üste 3. yenilgisini alan Fulham, 8 puanda kaldı.

        Arsenal, gelecek hafta Crystal Palace'ı ağırlayacak. Fulham ise kötü serisini Newcastle deplasmanında bitirmeye çalışacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sane yıldızlaştı, Cimbom serisini sürdürdü
        Sane yıldızlaştı, Cimbom serisini sürdürdü
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Deplasmanın kralı!
        Deplasmanın kralı!
        İsrail: Refah açılmayacak
        İsrail: Refah açılmayacak
        Oltaya kafatası takıldı
        Oltaya kafatası takıldı
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        Kara Kartal ağır yaralı!
        Kara Kartal ağır yaralı!
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
        Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Güldür Güldür geldiler
        Güldür Güldür geldiler
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?
        Habertürk Anasayfa