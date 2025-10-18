Fulham: 0 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 8. haftasında Arsenal, deplasmanda Fulham'ı 1-0 mağlup etti. Leandro Trossard'ın golüyle galibiyete ulaşan ve liderliği bırakmayan Arsenal, puanını 19'a çıkardı. Fulham ise haftayı 8 puanla tamamladı.
İngiltere Premier Ligi'nin 8. haftasında Arsenal, Fulham'a konuk oldu. Craven Cottage'ta oynanan mücadeleyi kazanan 1-0'lık skorla Arsenal oldu.
Arsenal'e galibiyeti getiren golü 58. dakikada Leandro Trossard kaydetti.
Bu galibiyetle birlikte puanını 19'a çıkaren Arsenal, liderlik koltuğunu korudu. Üst üste 3. yenilgisini alan Fulham, 8 puanda kaldı.
Arsenal, gelecek hafta Crystal Palace'ı ağırlayacak. Fulham ise kötü serisini Newcastle deplasmanında bitirmeye çalışacak.