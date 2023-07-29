"Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun tahliyesi 'dönüm noktası' olacak"

Dai-içi Nükleer Santralini işleten Tokyo Elektrik Enerji Şirketi (TEPCO) yöneticisi ve santral sorumlusu Juniçi Matsumoto, yaptığı açıklamada, radyoaktif atık suyun tahliyesine başlanacak olmasını "dönüm noktası" şeklinde nitelendirirken, bunun on yıllarca süren nükleer santrali devreden çıkarma sürecinin ilk adımı olduğunu ifade etti.