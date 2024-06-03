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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fuhuş baskını | Rezidansa baskın... "Dadı olmak için gelmiştik!" - Tekirdağ haberleri | Son dakika haberleri

        Rezidansa baskın... 2 kişi tutuklandı! "Dadı olmak için gelmiştik!"

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 9'u kadın olmak üzere 11 kişi yakalandı. Fuhuş yaptırdığı öne sürülen 2 kişi tutuklanırken 9 kadın ise sınır dışı edilecek. Kadınlar ifadelerinde, Türkiye'ye için dadı olarak çalışmaya geldiklerini belirtti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 09:01 Güncelleme: 03.06.2024 - 10:27
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        Rezidansa baskın... "Dadı olmak için gelmiştik!"
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        Tekirdağ Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Şeyhsinan Mahallesi'ndeki bir rezidansta yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığını tespit etti.

        REZİDANSA BASKIN DÜZENLENDİ

        DHA ve İHA'da yer alan habere göre savcılık kararıyla harekete geçen polis ekipleri, rezidanstaki 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        9 KADIN KURTARILDI

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        Operasyonda fuhuş yaptıran İ.Ç. ve K.G. gözaltına alınırken, fuhşa zorlandıkları iddia edilen Özbekistan uyruklu 9 kadın kurtarıldı.

        "ÇOCUK BAKMAK İÇİN GELDİK"

        Kadınlar ifadelerinde, çocuk bakmak için Türkiye'ye geldiklerini, daha sonra Çorlu'ya getirilip fuhşa zorlandıklarını öne sürdü. Kadınlar, ilk işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Şüpheliler İ.Ç. ile K.G. de işlemleri sonrası 'insan ticareti', 'fuhşa teşvik-aracılık veya zorlama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

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