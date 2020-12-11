“Çıkışa geçmek istiyoruz”

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Denizlispor maçı öncesi Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'e konuştu. Çapa, sezon hedeflerini aktarırken, 3-0 kaybettikleri Beşiktaş maçıyla ilgili, “Haksız şekilde 10 kişi kaldık” dedi. Çapa'nın açıklamaları şöyle:

Geçen sezon Kasımpaşa’nın başında 14 maça çıktınız ve 1.93 maç başı puan ortalaması yakaladınız. Genel olarak geçen sene ve bu seneyi değerlendirdiğinizde neler söylersiniz?

-Geçen sezon geldiğimde takımın durumu iyi değildi. Oyuncularla iyi bir iletişim ortamı yakaladık. Galatasaray ve Antalya maçlarının ardından çıkışa geçmiştik. Pandemi öncesi ve sonrası iyi bir performans sergiledik. Bu sezon da amacımız o performansı yakalamak. Geçen sene dinamik bir çalışma ortamı oluşturmuştuk. Ancak bu sezon koronavirüse yakalanan oyuncularımızın takımla çalışmalara katılamaması bizden önce takımı ciddi şekilde etkilemiş. Tabi, bu arkadaşlar takıma döndüğünde kondisyon eksiklikleri mutlaka yaşanıyor.

-Örneğin Yusuf Erdoğan hücum hattında etkili olmasına rağmen Haddadi’nin yokluğunda onu Beşiktaş maçında sol bek oynatmak zorunda kaldık. Stopere transfer edilen Julian Jeanvier’ın beklenmedik sakatlığının ardından orta saha menşeili Sadiku ve Tarkan’ı mecburen savunmada oynatmak zorunda kaldık. Bu hafta Hadergjonaj kart cezalısı ve sağ beke çözüm arıyoruz. Yani eksiklerden dolayı hep bir arayış içindeyiz. Bu süreci atlattıktan sonra geçtiğimiz sezonun performansına ulaşacağız diye düşünüyorum.

-İkinci olarak da fizik kalitemizi arttırmamız gerekiyor. Geçen sezon önde oynamayı seven geçiş oyununu iyi yapan bir Kasımpaşa vardı. Bunun için de fizik kalitenin yüksek olması gerekiyor, şu an için bunun biraz gerisindeyiz. Bu hafta Haddadi, Aytaç ve Ahmet Oğuz olmayacak. Diğer arkadaşlar bizimle idmanlara başladı. Bazı mevkilerde alternatifsiziz. Mevcut oyuncu grubundan maksimum verimi almaya çalışacağız. İhtiyaç olan yerlere takviye yapabilirsek, ikinci devre çok daha iyi bir Kasımpaşa izleteceğimizi düşünüyorum.

Bu sezon 2 maça çıktınız. Gençlerbirliği’ni yendiniz ama Beşiktaş’a kaybettiniz. Bu maçları nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili şunu söylemek istiyorum. Bizler bir şeyler söylediğimiz zaman çok fazla dikkate alınmıyor ancak bazı camialar söylediğinde bir hafta sonra etkisini çok net şekilde görebiliyorsunuz. Yani bir önceki hafta izlediğimiz derbide verilen veya verilmeyen kartlara bakıldığında bizim Beşiktaş karşılaşmasında Hadergjonaj’a basit şekilde direkt kırmızı gösterilmesi standart olmadığını gösteriyor. Çünkü 1 hafta öncesinde maç yönetimiyle ilgili gösterilen tepkiler bizim maçımıza yansıdı. Örneğin Rıza hoca gibi bizler, hakem hatalarından bahsettiğimizde geri dönüşleri çoğu zaman olumsuz oluyor. Ancak bazı camialar bahsettiğinde olumlu geri dönüşler alıyorlar. Biz de bunu Beşiktaş maçında yaşadık. Talihsiz bir gol yedik ancak ikinci devre tam oyunu dengelemişken haksız bir kırmızı kart gördük.

Ligde bugün Denizli’yle karşılaşacaksınız. Bu maçı ve devamındaki maçlardan beklentileriniz neler?

-Pandemi sürecinde önceden plan program yapmak çok zor… Çünkü tam kafanızda bir şablon belirlemişken Kovid-19 testleri pozitif çıkan oyuncular olabiliyor. Bu da maça 1 gün kala tüm planları alt üst ediyor. Yani öyle bir süreçteyiz ki neyin ne olacağı belli olmuyor. Tabi ki bu rakiplerimiz için de geçerli… Buradaki fark kim ne kadar bu süreci daha iyi atlatırsa, veya kadrosu genişse mutlaka bir avantaj sağlayacak. Örneğin bundan 1 ay önce Beşiktaş’la ilgili düşünceler farklıyken, şimdi Kovid-19’dan dönen oyuncularıyla birlikte bir çıkış yakaladılar. Dolayısıyla artık maç öncesi yapılan planlarda veya konuşmalarımızda elimizde olmayan sebeplerden farklılıklar oluşabiliyor.

-Denizli, Malatya ve Gaziantep maçları bizim için çok önemli… 12 günde bir de kupa maçı olmak üzere 4 maça çıkacağız. Fikstür sıkışmaya başladı ama biz bugünkü Denizli maçıyla birlikte galibiyet serisi başlatıp üst sıralara doğru tırmanmaya çalışacağız.

Kasımpaşa’nın bu sezonki hedefleri neler?

-Hedef olmadan başarı gelmiyor. Beklentiler yüksek ve biz de bunun için çalışıyoruz. Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmak hepimizin hedefleri arasında… Bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu Türkiye Kupası’yla da olabilir, lig sıralamasıyla da olabilir. Pandemi sürecinde çok fazla pozitif vaka takımımızdan çıkmazsa ve belirlediğimiz ilk 11’de istikrar sağlayabilirsek, başarı da gelecektir.