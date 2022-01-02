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Köprü geçiş ücretleri 2022! 15 Temmuz Köprüsü, FSM Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli gidiş geliş ücreti ne kadar oldu?

FSM Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli gidiş geliş ücreti ne kadar oldu?

Yeni yılın ilk zam haberlerinden biri de köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretleriyle ilgiliydi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, yeni yılın ilk saatlerinde 1 Ocak 2022'den itibaren köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldiğini duyurdu. Yola çıkacak vatandaşların gündeminde köprü ve yol geçiş ücretleri var. FSM Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli gidiş geliş ücreti nedir?

02.01.2022 - 12:12 | Güncelleme: GÜNDEM

  • 2022 yılının ilk sabahına 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretleri zammı damgasını vurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, FSM Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinin arttığını duyurdu. Enflasyon rakamlarının öncesinde açıklanan otoyol, tünel ve köptü geçiş ücretleri araştırılıyor. İşte 2022 FSM Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli geçiş ücretleri 

  • KÖPRÜ, TÜNEL VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİNE ZAM!

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü; 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak otoyol, Boğaz Köprüleri ve Avrasya Tüneli geçiş ücretlerini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, düzenlemede bakım-işletme maliyetlerindeki artışlar ile işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışların göz önüne alındığı belirtildi.

     

    Açıklamada "Otoyol, Boğaz Köprüleri ve Avrasya Tüneli geçiş ücretleri, 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Daha ekonomik, güvenli ve daha kısa sürede ulaşım imkânı sağlayan erişme kontrollü otoyolların, Boğaz Köprülerinin ve Avrasya Tüneli'nin servis sürelerinin uzatılması ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunulması amacıyla yapılan düzenlemede bakım-işletme maliyetlerindeki artışlar ile işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar göz önüne alınmıştır" ifadeleri kaydedildi.

  • 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ

    SINIF

    ARAÇ TİPİ

    		 KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ(TL)

     
    1 AKS ARALIĞI 3.20 m’DEN KÜÇÜK İKİ AKSLI ARAÇLAR

    8,25
    2 AKS ARALIĞI 3.20 m VE 3.20 m.’DEN BÜYÜK UKOME KARARI GEREĞİNCE GEÇEBİLEN VE GEÇEMEYEN HER TÜRLÜ İKİ AKSLI ARAÇLAR

    10,75
    3 3 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR

    23,25
    4 4 VE 5 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR

    46,00
    5 6 VE YUKARI AKSLI ARAÇLAR

    61,00
    6 MOTOSİKLETLER

    3,25

  • OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2022

    ARAÇ SINIFI ​OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL)​
    1 ​184,50​​ ₺
    2 295,00 ₺
    ​3 350,00 ₺
    ​4 464,50 ₺
    ​5 585,50 ₺
    ​6 129,00 ₺

  • YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2022

    ARAÇ SINIFI ​​ YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL)​
    1 ​ 19,00 ₺
    ​2 ​ 25,00 ₺
    ​3 ​ 46,50 ₺

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