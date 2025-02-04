FSM Köprüsü, Dünya Kanser Günü için ışıklandırıldı

Her yıl 4 Şubat'ta kanser hastası bireylere dikkati çekmek amacıyla birçok farkındalık çalışması yapılıyor.

Bu kapsamda önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından FSM Köprüsü, bu kez de 4 Şubat Dünya Kanser Günü için renklendirildi.

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Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan yapılardan FSM Köprüsü, kansere dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla mor renge büründü.