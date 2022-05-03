Frutti Extra Bursaspor, Avrupa'da finalde!

ULEB Avrupa Kupası'nın yarı finalinde Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda MoraBanc Andorra takımıyla karşılaştı.

İlk çeyrekte rakibine 22-20'lik üstünlük kuran temsilcimiz, devreyi de 38-34 önde tamamladı.

Mücadelenin üçüncü çeyreğinde savunmada olduğu kadar hücumda da iyi işler yapan Frutti Extra Bursaspor son çeyreğe de 25-22 önde gitti.

Son çeyrekte etkili oyununu sürdüren temsilcimiz son iki dakikaya 17 sayı farkla, 83-66 önde girdi.

Frutti Extra Bursaspor, rakibini 85-68 mağlup ederek finale yükseldi!

Frutti Extra Bursaspor, Valencia Basket ile Virtus Segafredo Bologna eşleşmesinin kazananıyla 11 Mayıs'ta finalde karşılaşacak.

Son 16 turunda Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı saf dışı bırakan Bursaspor, çeyrek finalde ise Cedevita Olimpija'yı 83-85'le elemeyi başarmıştı.

Salon: Poliesportiu D'andorra

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Milan Nedovic (Slovenya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)

MoraBanc Andorra: Pauli 16, Llovet 3, Hannah 9, Crawford 11, Arteaga 4, Mcintyre 8, Olumuyiwa 4, Nakic, Diagne 2, Jelinek 11, Colom

Frutti Extra Bursaspor: Needham 13, Onuralp Bitim 18, Andrews 20, Hayes 11, Dudzinski 12, Holland 8, Metin Türen 3, Ömer Utku Al

1. Periyot: 20-22

Devre: 34-38

3. Periyot: 56-63