Frida Aasen: Türkiye aşk

70 TÜRK MANKEN EŞLİK EDECEK



Dünya çapında pek çok marka ile çalışan Frida Aasen, 15 Aralık'taki büyük defilede baş manken olarak podyuma çıkacak. Yeryüzünün tükenen kaynaklarına dikkat çekmek için özel hazırlanacak podyumda ünlü modele, 70 Türk manken eşlik edecek.