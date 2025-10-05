Freni arızalandı, 7 konteynere çarptı!
Malatya'da freni arızalanan bir kamyon 7 konteyner iş yerine çarptı. Olayda şans eseri büyük bir faciadan dönülürken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde freni arızalanan kamyon, yol kenarındaki 7 konteyner iş yerine çarptı.
AA'da yer alan habere göre İnönü Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyon, freni arızalanınca kontrolden çıktı.
Kamyon yol kenarındaki 7 konteyner iş yerine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre olayda yaralanan sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin çalışması sürüyor.