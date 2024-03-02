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        Haberler Spor Futbol Almanya Freiburg-Bayern Münih: 2-2 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Freiburg-Bayern Münih: 2-2 (MAÇ SONUCU)

        Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Freiburg'a konuk olan Bayern Münih, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Son 4 maçta 8 puan kaybeden Bavyera ekibi, şampiyonluk yolunda bir yara daha aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 00:43 Güncelleme: 02.03.2024 - 00:43
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        Bayern'e bir darbe daha!
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        Almanya Bundesliga'da kötü bir dönemden geçen Bayern Münih, şampiyonluk yarışında bir darbe daha aldı. Bavyera ekibi, 24. haftada konuk olduğu Freiburg ile 2-2 berabere kaldı.

        Europa-Park Stadion'da oynanan maçta ev sahibi Freiburg, 12. dakikada Christian Günter ile 1-0 öne geçti. Bayern, Mathys Tel ile 35. dakikada skorda dengeyi sağladı: 1-1.

        Jamal Musiala'nın 75. dakikadaki şık golüyle 2-1 öne geçen Tuchel'in öğrencileri, 87. dakikada Höler'in golüne engel olamadı ve bir sahadan 1 puanla ayrıldı.

        Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 4 puan toplayabilen 54 puanlı Bayern Münih, 1 maçı eksik lider Bayer Leverkusen'in 7 puan arkasında ikinci sırada yer alıyor.

        9. sırada yer alan Freiburg ise puanını 30'a çıkardı.

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