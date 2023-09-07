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        Haberler Magazin Freddie Mercury'nin piyanosu 2 milyon 200 bin dolara satıldı

        Freddie Mercury'nin 3 anısı 4 milyon 300 bin dolara satıldı

        Dünyaca ünlü rock grubu Queen'in solisti Freddie Mercury'nin piyanosu ve iki bestesinin el yazması taslağı açık artırmada satıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 17:39 Güncelleme: 07.09.2023 - 17:51
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        • 1

          Freddie Mercury, 1991’de ölmeden önce Londra’daki evini, içindeki yüzlerce özel eşyayla birlikte yakın arkadaşı Mary Austin’e bırakmıştı. Austin, sanatçının bin 500’e yakın değerli eşyasının bulunduğu özel koleksiyonu, müzayede evi Sotheby’s aracılığıyla açık artırmaya çıkarmıştı.

        • 2

          Freddie Mercury'nin 1975'te satın aldığı ve 'Killer Queen', 'Bohemian Rhapsody' gibi şarkılarını bestelediği piyano, açık artırmada 2 milyon 200 bin dolara satıldı.

        • 3

          Açık artırmada yer alan 'Bohemian Rhapsody'nin el yazması taslağı ise yaklaşık 1 milyon 700 bin dolara alıcı buldu.

        • 4

          'We Are The Champions'un el yazması taslağı da 395 bin dolara satıldı. Freddie Mercury'ün 3 anısını toplamda 115 milyon 375 bin TL etti.

        • 5

          Satışa çıkarılan eşyalar arasında Freddie, Mercury'nin el yazması şarkı sözleri, sahne kostümleri, enstrümanları ve ünlü sanatçıların eserlerinden oluşan koleksiyonundan parçalar da yer alıyor.

        • 6

          Asıl adı Farrokh Bulsara olan Freddie Mercury, 1946'da Hint Okyanusu'nun batı kıyısında yer alan Zanzibar Adası'nda dünyaya geldi.

        • 7

          İngiltere'nin başkenti Londra'da 1970'te Brian May, Roger Taylor ve Freddie Mercury tarafından kurulan Queen, dünya çapında 300 milyondan fazla albüm satış rakamına ulaşmıştı.

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