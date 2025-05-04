Fred: Zor bir durum ama devam etmeliyiz

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'nin orta sahası Fred, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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"ZOR BİR DURUM AMA DEVAM ETMELİYİZ"

Brezilyalı orta saha oyuncusunun derbi sonrası sözleri şu şekilde:

"Elbette bizim için zor, zor bir his. Konuşması da zor. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. İçinde bulunduğumuz durum, zor bir durum ama devam etmeliyiz. Oynayacağımız maçlar var. Kendi gerçek yüzümüzü göstermeliyiz. İyi performans göstermeliyiz."