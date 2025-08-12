UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu r&ouml;vanşında sahasında Feyenoord u 5-2 mağlup eden Fenerbah&ccedil;e de Fred, galibiyetin ardından a&ccedil;ıklamalarda bulundu. TUR ATLADIĞIMIZ İ&Ccedil;İN MUTLUYUM &Ouml;ncelikle &ccedil;ok mutluyum tur atladığımız i&ccedil;in. Bu &ccedil;ok &ouml;nemliydi bizim i&ccedil;in. İlk ma&ccedil;ta en iyi oyunumuzu ortaya koyamadık ama bu ma&ccedil;ta taraftarımızla birlikte harika bir oyun oynadık. İlk gol&uuml; yedik, talihsiz ve k&ouml;t&uuml; bir gol yedik ama sonrasında harikaydık. İşte m&uuml;cadele bu! İşte ruh bu! Bu &ccedil;ok &ouml;nemli. Hafta sonu &ouml;nemli bir ma&ccedil; oynayacağız. Yapacak &ccedil;ok fazla işimiz var. HARİKA BİR SEZON BİZİ BEKLİYOR Bu ma&ccedil; iyi oynadığım i&ccedil;in kendi adıma da mutluyum. Takım olarak iyi oynadık. M&uuml;kemmel bir ruh ortaya koyduk. Kendimi iyi hissediyorum. Hazırlık s&uuml;recini iyi ge&ccedil;irdim. İkinci ma&ccedil;ımızdı ve iyi bir oyun ortaya koyduk. Kendimi geliştirmem gereken noktalar var ama genel performansımızdan mutluyum. B&ouml;yle devam etmeliyiz. Harika bir sezon bizi bekliyor olacak.