Fransız mutfağından olan köpüksü lezzet: İşte kısa sürede hazır olan çikolatalı mousse (mus) tarifi!

Bu aşamada kremayı ayrı bir kapta sert tepecikler oluşana kadar çırpın. Daha sonra yumurta beyazlarını ayrı bir kapta katı bir kıvam alana kadar çırpın.

Bu sırada erimiş çikolatayı yumurta sarısı karışımına ekleyin ve iyice karıştırın. Ardından çırpılmış kremayı bu karışıma ekleyin ve homojen bir karışım elde edene kadar dikkatlice karıştırın.