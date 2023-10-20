Fransız bakandan Filistin'e destek veren Karim Benzema'ya skandal suçlama!
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Filistin için destek mesajı paylaşan Fransız milli futbolcu Karim Benzema'yı hedef aldı. Darmanin, dünyaca ünlü golcü için, ''Teröristler ile ilişki içinde'' ifadesini kullandı.
- 1
Fransa Milli Takımı'nın dünyaca ünlü futbolcusu Karim Benzema da Filistin'e destek verdiği için ülkesinde siyasilerin hedefi haline geldi.
- 2
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'da forma giyen Karim Benzema'ya Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'den skandal bir suçlama geldi.
- 3
Bakan Darmanin, Filistin'e destek veren Benzema için ''Teröristler ile ilişki içinde'' açıklaması yaptı.
-
- 4
Fransız futbolcu, İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrası "Dualarımız bir kez daha kadınlar ve çocukları ayırt etmeyen haksız bombalamaların kurbanı olan tüm Gazze sakinleri için.'' mesajını içeren bir paylaşım yapmıştı.
- 5
Gazze'ye destek paylaşımları sonrası Bundesliga ekibi Mainz 05, Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshetmiş, Fransa'nın Nice kulübü ise Youcef Atal'ı kadro dışı bırakmıştı.