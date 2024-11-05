Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Fransız aileler, çocuklarına zararlı içerikleri sunduğu gerekçesiyle TikTok'a dava açtı | Sağlık Haberleri

        Fransız aileler, çocuklarına zararlı içerikleri sunduğu gerekçesiyle TikTok'a dava açtı

        Fransa'da 7 aile, çocuklarını zararlı içeriklere maruz bırakmakla suçladıkları Çinli sosyal medya platformu TikTok'a dava açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 16:05 Güncelleme: 05.11.2024 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransız aileler, çocuklarına zararlı içerikleri sunduğu gerekçesiyle TikTok'a dava açtı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransız aileler, dünya genelinde yaklaşık 1.6 milyar kullanıcısı bulunan platformun algoritmasının çocuklara, kendilerine zarar vermelerine yol açabilecek, intiharı ve yemek bozukluklarını teşvik edici içerikler sunduğunu belirterek TikTok'a karşı yargı yoluna başvurdu.

        Davacılar arasında kızları intihar eden iki ailenin yanı sıra çocuklarının TikTok içeriklerine maruz kaldıktan sonra intihara teşebbüs ettiğini savunan 4 aile yer alıyor. Sosyal medya platformundan şikayetçi olan bir diğer aile ise çocuğun uygulama nedeniyle yeme bozukluğu yaşadığını ileri sürüyor.

        ABD ve Avrupa'nın farklı yerlerinde, tehlikeli içerikleriyle çocuk ve gençler için tehdit oluşturduğu gerekçesiyle platforma dava açılmıştı.

        REKLAM

        2016 yılının eylül ayında piyasaya çıkan kısa video paylaşım uygulaması TikTok, Çinli ana firması ByteDance şemsiyesi altında faaliyet gösteriyor.

        TikTok'un bugün dünyada yaklaşık 1.6 milyar kullanıcısı bulunuyor.

        Aralarında Ürdün, Hindistan, Afganistan, İran, Pakistan ve Tayvan'ın da bulunduğu bazı ülkeler farklı gerekçelerle TikTok'u yasaklarken, Avustralya, Kanada, İngiltere ve Yeni Zelanda gibi ülkeler ise uygulamanın kamu malı olan bilgisayar ve cihazlarda kullanımını yasakladı.

        Fransa'da 15 yaş altına telefon yasağı
        Fransa'da 15 yaş altına telefon yasağı
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Evli ve 2 çocuk babasıydı... Kavgayı ayırmak istedi!
        Evli ve 2 çocuk babasıydı... Kavgayı ayırmak istedi!
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi
        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi
        TÜPRAŞ rafinerisinde patlama oldu!
        TÜPRAŞ rafinerisinde patlama oldu!
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Mezar tahtasına böyle yazıldı: Melek bebek kimsesiz!
        Mezar tahtasına böyle yazıldı: Melek bebek kimsesiz!
        Yasa dışı bahis reklamına puan silme cezası!
        Yasa dışı bahis reklamına puan silme cezası!
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        1 milyon adet araç üretecek
        1 milyon adet araç üretecek
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        Habertürk Anasayfa