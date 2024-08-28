Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Fransa 15 yaşın altındaki çocuklara okulda cep telefonunu yasaklıyor | Dış Haberler

        Fransa 15 yaşın altındaki çocuklara okulda cep telefonunu yasaklıyor

        Fransa Eğitim Bakanı Nicole Belloubet, 200 ortaokulda cep telefonu kullanımının yasaklanacağını duyurdu. Yasağın başarılı olması halinde bütün ülkede uygulanacağı açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 21:29 Güncelleme: 29.08.2024 - 00:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransa'da 15 yaş altına telefon yasağı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransa, 15 yaşın altındaki çocukların okulda cep telefonu kullanmasını yasaklamaya hazırlanıyor.

        Eğitim Bakanı Nicole Belloubet dün yaptığı açıklamaya göre ülkede pilot 200 ortaokulda öğrencilerin, cep telefonlarını bir dolaba koyması gerekecek.

        Belloubet yasağın, öğrencilerin “dijital mola” vermesini amaçlayan bir denemenin parçası olduğunu söyledi. Yasağın başarıya ulaşması halinde gelecek yıl itibarıyla bütün okullarda uygulanacağı açıklandı.

        Fransa’da 2018’de alınan karara göre ilkokul ve ortaokullarda öğrencilerin cep telefonu taşıyabilse de onları kullanmak yasak.

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un hazırlattığı ve martta yayımlanan bir raporda dijital cihazların “uyku, fiziksel aktivite, kilo ve görme” üzerinde dolaylı ve doğrudan olumsuz etkisi olduğu belirtilmişti.

        Raporda çocuklara en az 11 yaşına kadar cep telefonu verilmemesi, 11-13 yaş arasında internet bağlantısı olmayan cep telefonları verilmesi, 15 yaşına kadar ise internet erişim olan ancak sosyal medyanın bulunmadığı cep telefonlar verilmesi gerektiği belirtilmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fransa
        #cep telefonu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        IMF'den Türkiye ekonomisi için değerlendirme
        IMF'den Türkiye ekonomisi için değerlendirme
        Bakan Uraloğlu: Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız
        Bakan Uraloğlu: Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Habertürk TV'ye özel açıklamalar
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Habertürk TV'ye özel açıklamalar
        Bilet iddialarına ilişkin açıklama
        Bilet iddialarına ilişkin açıklama
        Durov serbest bırakıldı
        Durov serbest bırakıldı
        Kanoyla açıldıkları denizde kaybolmuşlardı! 1 kişiden acı haber geldi
        Kanoyla açıldıkları denizde kaybolmuşlardı! 1 kişiden acı haber geldi
        İsrail bilgisi olmasına rağmen BM aracını vurdu
        İsrail bilgisi olmasına rağmen BM aracını vurdu
        İzmir Körfezi'ndeki kirlilik: "Sakın tüketmeyin, zehir saçıyor"
        İzmir Körfezi'ndeki kirlilik: "Sakın tüketmeyin, zehir saçıyor"
        "Ligin kıymetini bilmek"
        "Ligin kıymetini bilmek"
        "Avrupa artık sesimizi duymuyor"
        "Avrupa artık sesimizi duymuyor"
        Denizlerde gaz ve petrol arama noktasına nasıl geldik?
        Denizlerde gaz ve petrol arama noktasına nasıl geldik?
        Karadeniz'den geldi, 6 gün sürebilir!
        Karadeniz'den geldi, 6 gün sürebilir!
        Galatasaray'da şok istifa!
        Galatasaray'da şok istifa!
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Okul otobüsü ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti
        Okul otobüsü ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi
        Habertürk Anasayfa