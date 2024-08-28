Fransa 15 yaşın altındaki çocuklara okulda cep telefonunu yasaklıyor

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Fransa, 15 yaşın altındaki çocukların okulda cep telefonu kullanmasını yasaklamaya hazırlanıyor.

Eğitim Bakanı Nicole Belloubet dün yaptığı açıklamaya göre ülkede pilot 200 ortaokulda öğrencilerin, cep telefonlarını bir dolaba koyması gerekecek.

Belloubet yasağın, öğrencilerin “dijital mola” vermesini amaçlayan bir denemenin parçası olduğunu söyledi. Yasağın başarıya ulaşması halinde gelecek yıl itibarıyla bütün okullarda uygulanacağı açıklandı.

Fransa’da 2018’de alınan karara göre ilkokul ve ortaokullarda öğrencilerin cep telefonu taşıyabilse de onları kullanmak yasak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un hazırlattığı ve martta yayımlanan bir raporda dijital cihazların “uyku, fiziksel aktivite, kilo ve görme” üzerinde dolaylı ve doğrudan olumsuz etkisi olduğu belirtilmişti. Raporda çocuklara en az 11 yaşına kadar cep telefonu verilmemesi, 11-13 yaş arasında internet bağlantısı olmayan cep telefonları verilmesi, 15 yaşına kadar ise internet erişim olan ancak sosyal medyanın bulunmadığı cep telefonlar verilmesi gerektiği belirtilmişti. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.