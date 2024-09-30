Fransa’dan İsrail’e, Lübnan’a kara saldırısından kaçınma çağrısı

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Lübnana düzenlediği resmi ziyaret kapsamın Fransa’nın Beyrut Büyükelçiliği’nde bir basın toplantısı düzenleyen Barrot, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının uygulanmasına yardım etmeye hazırız ve Lübnan ordusuna desteğimizi güçlendireceğiz.” dedi.

Barrot, İsrail’e Lübnan’a herhangi bir kara saldırısından kaçınma çağrısı yaparak, “Tüm taraflar, hala masada olan ve hâlâ umut olan, ancak çok az zamanımız kalan ateşkes önerisini kabul etme fırsatını şimdi değerlendirmelidir.” ifadelerini kullandı.

Lübnanlı yetkililerin Fransa-ABD girişimini desteklediğine dikkati çeken Barrot, “İsrailli yetkililerle her gün iletişim halindeyiz. Onları bu girişimi benimsemeye ve kara saldırısından kaçınmaya çağırıyoruz.” dedi. Barrot, İsrailin Beyrutun güney banliyösünü (Dahiye) hedef alan yoğun saldırılarına rağmen Lübnanda diplomatik çözümlerin olduğunu belirterek, kendisinin de tıbbi-insani yardım desteğinde bulunmak üzere Lübnan’a geldiğini belirtti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bu sabah, ülkenin kuzeyindeki zırhlı birlikleri ziyaret ederek Lübnana kara saldırısı imasında bulunmuştu.