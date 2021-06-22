Fransa’da nükleer santrallerde grev

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Fransa’nın nükleer reform planını protesto eden işçiler, salı günü saat 06.23 GMT'ye kadar nükleer enerji üretimini yaklaşık 1,2 gigawatt ve hidroelektrik santrallerinde 614 megawatt azalttı.

Fransa'nın elektrik iletim sistemi operatörü RTE ve Fransa merkezli elektrik iletim şirketi EDF'den alınan verilere göre, nükleer enerji üretimini azaltan grev, mevcut üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 3,22'sine tekabül ediyor.

Nükleer reform planı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından savunuluyor ve ekim ayında reform planının parlamentodan geçmesi planlanıyor.