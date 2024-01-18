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        Haberler Dünya Fransa ve Rusya arasında 'paralı asker' krizi

        Fransız Büyükelçi Rusya Dışişleri'ne çağrıldı

        Rusya, Rus ordusunun Ukrayna'da Fransız paralı askerlerini öldürdüğünü açıklamasından bir gün sonra Fransız Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 18:41 Güncelleme: 18.01.2024 - 18:41
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        Fransa ve Rusya arasında 'paralı asker' krizi
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, "Rus silahlı kuvvetlerinin Kharkiv'de aralarında birkaç düzine Fransız vatandaşının da bulunduğu yabancı savaşçıların geçici konuşlanma noktasını imha etmesiyle ilgili olarak Fransız Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı" dedi.

        Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Kharkiv şehrinde yüksek hassasiyetli silah kullanarak çoğu Fransız 60’tan fazla paralı savaşçıyı öldürdüklerini bildirmişti.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, 16 Ocak akşamı, çoğunluğu Fransız paralı askerlerden oluşan yabancı savaşçıların Kharkiv şehrindeki geçici konuşlanma noktasına yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenledi." ifadesine yer verilmişti.

        Saldırı sonucunda paralı savaşçıların konuşlandığı binanın tamamen yıkıldığı aktarılan açıklamada, "60’tan fazla savaşçı öldürüldü, 20’den fazlası da sağlık kurumlarına götürüldü." ifadesi kullanılmıştı.

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        #Fransa
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