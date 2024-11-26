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        Haberler Dünya Fransa: Scalp füzeleri Ukrayna'nın elinde | Dış Haberler

        Fransa: Ukrayna'ya destekte kırmızı çizgimiz yok, Scalp füzeleri ellerinde

        Fransa, uzun menzilli Scalp füzelerinin Ukrayna'ya teslim edildiğini söyledi. Yaptığı açıklamada Ukrayna'nın kendisini savunma hakkı olduğunu belirten Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, Ukrayna'ya destek konusunda herhangi bir "kırmızı çizgileri" olmadığını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 12:35 Güncelleme: 26.11.2024 - 13:54
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        Fransa: Scalp füzeleri Ukrayna'nın elinde
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        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerilim tırmanırken Fransa'dan önemli açıklamalar geldi.

        İngiltere ve ABD'nin uzun menzilli füze kullanımına onay vermesi hakkında konuşan Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine yaptığı açıklamada "Fransa hâlihazırda Ukrayna'ya ciddi boyutta cephane ve teçhizat yardımı yapmış durumda."dedi.

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        Lemoine açıklamasının devamında "Ayrıca Scalp füzelerinin teslimatını da gerçekleştirdik. Ukrayna burada mağdur konumda, kendilerini savunma hakkına sahipler. Ukrayna'ya destek konusunda herhangi bir kırmızı çizgimiz yok." dedi. Ukrayna'nın Scalp füzeleri ile Rusya'yı hedef almasında ilkesel anlamda sakınca olmadığını belirtti.

        Kaç adet füze teslimatı gerçekleştirildiği sorusuna yanıt vermekten kaçınan Lemoine, teslimatı gerçekleştirilen füze adedinin kendileri tarafından saklı tutulacağını belirtti. Lemoine, Scalp füzelerinin hâlihazırda kullanıp kullanılmadığı sorusuna da yanıt vermedi.

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        Lemoine ayrıca, Avrupalı uzmanlardan oluşacak bir komitenin de Ukrayna'ya gönderilebileceğini, bunun Avrupalı devletlerin inisiyatifinde olduğunu belirtti.

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