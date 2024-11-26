Fransa: Scalp füzeleri Ukrayna'nın elinde

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerilim tırmanırken Fransa'dan önemli açıklamalar geldi.

İngiltere ve ABD'nin uzun menzilli füze kullanımına onay vermesi hakkında konuşan Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine yaptığı açıklamada "Fransa hâlihazırda Ukrayna'ya ciddi boyutta cephane ve teçhizat yardımı yapmış durumda."dedi.

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Lemoine açıklamasının devamında "Ayrıca Scalp füzelerinin teslimatını da gerçekleştirdik. Ukrayna burada mağdur konumda, kendilerini savunma hakkına sahipler. Ukrayna'ya destek konusunda herhangi bir kırmızı çizgimiz yok." dedi. Ukrayna'nın Scalp füzeleri ile Rusya'yı hedef almasında ilkesel anlamda sakınca olmadığını belirtti.

Kaç adet füze teslimatı gerçekleştirildiği sorusuna yanıt vermekten kaçınan Lemoine, teslimatı gerçekleştirilen füze adedinin kendileri tarafından saklı tutulacağını belirtti. Lemoine, Scalp füzelerinin hâlihazırda kullanıp kullanılmadığı sorusuna da yanıt vermedi. REKLAM Lemoine ayrıca, Avrupalı uzmanlardan oluşacak bir komitenin de Ukrayna'ya gönderilebileceğini, bunun Avrupalı devletlerin inisiyatifinde olduğunu belirtti.