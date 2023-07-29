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        Haberler Dünya Fransa onu konuşuyor: Biri bebek 17 kişiyi yangından kurtardı

        Fransa İzzeddin'i konuşuyor: Biri bebek 17 kişiyi yangından kurtardı

        Fransa'da, İzzeddin Hamdi adındaki Müslüman gencin, yangın çıkan binada mahsur kalan biri bebek 17 kişiyi kurtarması gündem oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 17:36
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        Fransa onu konuşuyor
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        France Bleu'nün haberine göre, dün Romans-sur-Isere kentinde iki katlı bir binanın üst katında yangın çıktı.

        Yangında binada mahsur kalan biri bebek 17 kişi, bina civarında fırıncılık yapan İzzeddin Hamdi tarafından kurtarıldı.

        Alevlere rağmen pencereye yanaştırdığı merdivenle içeri girerek mahsur kalanları çıkaran Müslüman genç, çevredekilerden ve sosyal medya paylaşımcılarından büyük takdir topladı.

        Twitter kullanıcıları, Hamdi'ye gösterdiği kahramanlıktan dolayı onur nişanı verilmesi gerektiğine ilişkin çok sayıda paylaşımda bulundu.

        İTFAİYECİLERDEN ÖNCE DAVRANDI

        Müslüman gencin, alevlere aldırmayarak binadan gelen çığlıklara sessiz kalmadığı ve canını hiçe sayarak kurtarma işine giriştiği belirtiliyor.

        İtfaiyecilerden Baptiste Devis, olay yerine geldiklerinde 5 ila 6 metre yüksekliğinde alevlerle karşılaştıklarını ve alevlerin her yeri sardığını aktardı.

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