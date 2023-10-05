Fransa'nın hocası Didier Deschamps'dan Sacha Boey açıklaması!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey'in Fransa Milli Takımı'na davet edilmemesi Fransız basınında gündem oldu.

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, 13 Ekim'de Hollanda ile oynayacakları EURO 2024 eleme grubu maçı ile 17 Ekim'de İskoçya ile karşılaşacakları hazırlık maçının aday kadrosunu açıkladı.

Deschamps, Galatasaray'da sergilediği performans sonrası Fransa Milli Takımı'na çağrılması gündeme gelen Boey'e davet göndermezken, bu kararın nedenini açıkladı.

"BOEY'İ TAKİP EDİYORUZ"

Fransız basınının Boey sorusuna cevap veren deneyimli teknik adam, "Sacha Boey gibi sağ bek oynayan ve takip ettiğimiz başka futbolcular da var. Sacha Boey'i takip ediyoruz. Bu alanda rekabet olacak. Fransa Milli Takımı için şu an doğru kadro seçtiğimi düşünüyorum. Çok sayıda üst düzey oyuncumuz var. Fakat yeni tercihlere kapımız açık." ifadelerini kullandı.