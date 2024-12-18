Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Fransa'nın eski lideri Sarkozy'nin mahkumiyet kararı onandı | Dış Haberler

        Fransa'nın eski lideri Sarkozy'nin mahkumiyet kararı onandı

        Fransa'nın en yüksek mahkemesi olan Cour de Cassation, eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin yolsuzluk suçlamasından aldığı mahkumiyet kararını onadı. Sarkozy, bir yıl boyunca elektronik izleme cihazı takacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 16:29 Güncelleme: 18.12.2024 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarkozy'nin mahkumiyet kararı onandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransa'nın en yüksek mahkemesi olan Cour de Cassation, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yolsuzluk ve nüfuz ticareti suçlarından aldığı mahkumiyet kararını onadı.

        Sarkozy, 2021 yılında yolsuzluk ve nüfuz ticareti suçlarından üç yıl hapis cezasına çarptırıldığı davayı temyize götürmüştü.

        Cezanın iki yılı ertelenmişti ve Sarkozy'nın bir yıl boyunca hapse girmek yerine elektronik izleme bileziği takması gerekliliği karara bağlanmıştı.

        Mahkemenin kararı, Sarkozy'nin bilekliği takmak zorunda kalacağı ve üç yıl boyunca siyasi yasaklı olacağı anlamına geliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sarkozy
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidiyor
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Türkiye'ye ihracat rekoru kıran ABD gözünü bu ürünlere dikti
        Türkiye'ye ihracat rekoru kıran ABD gözünü bu ürünlere dikti
        "Süper iletken çip üretim evi kuracağız"
        "Süper iletken çip üretim evi kuracağız"
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        Amasya'da yaşandı! Polisi görünce kaçmaya çalıştı!
        Amasya'da yaşandı! Polisi görünce kaçmaya çalıştı!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Cybertruck ve Kartal aynı kaderi paylaştı
        Cybertruck ve Kartal aynı kaderi paylaştı
        "Netanyahu Suriye'deki işgali 2025 sonuna kadar sürdürecek" iddiası
        "Netanyahu Suriye'deki işgali 2025 sonuna kadar sürdürecek" iddiası
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Cimbom büyük oynuyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi
        Habertürk Anasayfa