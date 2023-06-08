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Fransa'nın Annecy kentinde bıçaklı saldırı: Çocuklar yaralandı!

Fransa'nın Annecy bölgesindeki bir parkta gerçekleşen bıçaklı saldırıda, en az 4 çocuk yaralandı. Saldırgan gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Giriş: 08.06.2023 - 13:29 | Güncelleme: ABONE OL
Fransa'nın Annecy kentinde bıçaklı saldırı: Çocuklar yaralandı!
Reuters

Fransa'nın Annecy bölgesindeki bir parkta gerçekleşen bıçaklı saldırıda 4 çocuk ve bir yetişkin yaralandı. Polis, üç çocuğun sağlık durumunun kritik olduğunu söyledi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili ise saldırıda iki yetişkinin yaralandığını belirtti. Fransa Başbakanı Elisabeth Borne olay yerine doğru yola çıktı.

Saldırıya ilişkin soruşturma başlatılırken, polis saldırganın kimliğini açıklamadı. Öte yandan Haute Savoie bölgesinden milletvekili Virginie Duby-Muller saldırganın mülteci olduğunu öne sürdü.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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