Fransa Ligue 1'de 7. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

Fransa Ligue 1'de 7. hafta, Lille ile Paris SG arasındaki müsabaka ile noktalandı.

Ev sahibi Lille, zorlu maçta rakibi Paris SG ile eşitliği bozamayarak 1-1 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Bu maçın ardından Lille 11'e yükselirken Paris SG'in puanı ise 16 oldu.

Lyon, bu hafta evinde Toulouse'yi ağırladı. Toulouse, skor üstünlüğünü ele geçirerek maçı 2-1 kazanan taraf oldu ve Lyon'u 2-1 mağlup etti. Lyon haftayı 15 puanla tamamlarken, Toulouse toplamda 10 puana ulaştı.

Marsilya, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Metz takımını 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve 15 puana yükseldi. Puansız ayrılan ev sahibi takım Metz ise 2 puanda kaldı.

Paris FC, evindeki mücadelede rakibi Lorient'i 2-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

Ligin 7. haftasında oynanan mücadelede Brest ile Nantes karşı karşıya geldi. Maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 8 puana, konuk ekip ise 6 puana sahip oldu