Fransa Ligue 1'de 3. haftanın görünümü

Lyon ile Marsilya takımları arasındaki mücadele, Fransa Ligue 1'nin 3. haftasına nokta koyan son maç oldu.

Lyon, kendi sahasında ağırladığı Marsilya'a karşı üstünlük kurarak 1-0 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 9 puana ulaştı. Konuk Marsilya ise bu mücadaleden eli boş döndü.

REKLAM advertisement1

Marsilya, 3. haftada Lyon'u deplasmanda 1-0 yenerek 3 puana yükseldi, Lyon ise haftayı 9 puanla kapadı.

Paris SG, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Toulouse'yi etkili oyunuyla 6-3 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 9 puana ulaştı.

Zor deplasman atmosferinde başarıyla mücadele eden Lille, ev sahibi Lorient'i deplasmanda 7-1 geçerek önemli bir galibiyet elde etti ve 3 puanı alan taraf oldu. Kazandığı bu maç ile Lille puanını 7'ye yükseltmeyi başardı.

Zorlu müsabakada ev sahibi Lens, rakibi Brest'i etkili oyunuyla 3-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 6'ya yükseltti.

Nantes, evindeki mücadelede rakibi Auxerre'yi 1-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

Zorlu mücadelede ev sahibi Angers, rakibi Rennes'i tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.