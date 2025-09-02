Habertürk
        Haberler Spor Futbol Fransa Fransa Ligue 1'de 3. haftanın görünümü - Futbol Haberleri

        Fransa Ligue 1'de 3. haftanın sonuçları

        Fransa Ligue 1'de 2025/2026 sezonundaki 3. hafta heyecanı sürüyor. Lyon, Lille, Paris SG ve Marsilya haftayı galibiyetle noktaladı. Ligde tamamlanan 3. haftanın ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanının programını haberimizde bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 10:30 Güncelleme: 02.09.2025 - 10:30
        Lyon ile Marsilya takımları arasındaki mücadele, Fransa Ligue 1'nin 3. haftasına nokta koyan son maç oldu.

        Lyon, kendi sahasında ağırladığı Marsilya'a karşı üstünlük kurarak 1-0 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 9 puana ulaştı. Konuk Marsilya ise bu mücadaleden eli boş döndü.

        Marsilya, 3. haftada Lyon'u deplasmanda 1-0 yenerek 3 puana yükseldi, Lyon ise haftayı 9 puanla kapadı.

        Paris SG, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Toulouse'yi etkili oyunuyla 6-3 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 9 puana ulaştı.

        Zor deplasman atmosferinde başarıyla mücadele eden Lille, ev sahibi Lorient'i deplasmanda 7-1 geçerek önemli bir galibiyet elde etti ve 3 puanı alan taraf oldu. Kazandığı bu maç ile Lille puanını 7'ye yükseltmeyi başardı.

        Zorlu müsabakada ev sahibi Lens, rakibi Brest'i etkili oyunuyla 3-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 6'ya yükseltti.

        Nantes, evindeki mücadelede rakibi Auxerre'yi 1-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

        Zorlu mücadelede ev sahibi Angers, rakibi Rennes'i tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

        Havre, ligin 3. haftasında Nice'yi konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 3-1.

        Monaco, zorlu mücadelede rakibi Strasbourg'u 3-2 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.

        Paris FC, ligin 3. haftasında Metz'i konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 3-2.

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 3. Haftanın Sonuçları
        29.08.2025 21:45
        Lens
        3
        Stade Brest 29
        1
        İY(0-1)
        30.08.2025 18:00
        Lorient
        1
        Lille
        7
        İY(0-0)
        30.08.2025 20:00
        Nantes
        1
        Auxerre
        0
        İY(1-0)
        30.08.2025 22:05
        Toulouse
        3
        Paris St Germain
        6
        İY(1-4)
        31.08.2025 16:00
        Angers
        1
        Rennes
        1
        İY(0-1)
        31.08.2025 18:15
        Havre AC
        3
        Nice
        1
        İY(1-0)
        31.08.2025 18:15
        Monaco
        3
        Strasbourg
        2
        İY(1-0)
        31.08.2025 18:15
        Paris FC
        3
        Metz
        2
        İY(1-1)
        31.08.2025 21:45
        Olympique Lyon
        1
        Marsilya
        0
        İY(0-0)

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 3. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Paris St Germain
        		3 3 0 0 9 5
        2
        Olympique Lyon
        		3 3 0 0 9 5
        3
        Lille
        		3 2 1 0 7 7
        4
        Monaco
        		3 2 0 1 6 2
        5
        Lens
        		3 2 0 1 6 2
        6
        Strasbourg
        		3 2 0 1 6 1
        7
        Toulouse
        		3 2 0 1 6 0
        8
        Angers
        		3 1 1 1 4 0
        9
        Rennes
        		3 1 1 1 4 -3
        10
        Marsilya
        		3 1 0 2 3 1
        11
        Havre AC
        		3 1 0 2 3 -1
        12
        Nice
        		3 1 0 2 3 -1
        13
        Nantes
        		3 1 0 2 3 -1
        14
        Auxerre
        		3 1 0 2 3 -2
        15
        Lorient
        		3 1 0 2 3 -3
        16
        Paris FC
        		3 1 0 2 3 -3
        17
        Stade Brest 29
        		3 0 1 2 1 -4
        18
        Metz
        		3 0 0 3 0 -5

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 4. Hafta Maçları
