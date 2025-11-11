Fransa Ligue 1'de 11. haftanın sonuçları

Brest ile Lyon takımları arasındaki mücadele, Fransa Ligue 1'nin 11. haftasına nokta koyan son maç oldu.

Lille, kendi evindeki mücadelede Angers'i 1-0 geçerek galip gelmeyi başardı.Ve 20 puana yükseldi.

Paris SG, ev sahibi olarak çıktığı mücadelede Nice'yi 1-0 geçti ve 3 puanın sahibi olarak toplamda 24 puana yükseldi.

Deplasmandaki zorlu maçta Lyon, rakibi Brest ile eşitliği bozamayarak 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu sonucun ardından ev sahibi Brest puanını 10'a yükseltirken konuk ekip Lyon ise 20 puana ulaştı.

Zor deplasman atmosferinde başarıyla mücadele eden Marsilya, ev sahibi Auxerre'yi deplasmanda 1-0 geçerek önemli bir galibiyet elde etti ve 3 puanı alan taraf oldu. Kazandığı bu maç ile Marsilya puanını 22'ye yükseltmeyi başardı.

Lig'in 11. haftasında Paris FC deplasmanda Monaco'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Paris FC oldu: Maç 1-0 tamamlandı.

Lorient'i konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Lens, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.