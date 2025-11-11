Fransa Ligue 1'de 11. haftanın sonuçları ve puan durumu
Fransa Ligue 1'de 2025/2026 sezonundaki 11. hafta maçları tamamlandı. Paris SG, Lille, Marsilya ve Lyon haftayı galibiyet ile tamamladı. Fransa Ligue 1'de 11. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Brest ile Lyon takımları arasındaki mücadele, Fransa Ligue 1'nin 11. haftasına nokta koyan son maç oldu.
Lille, kendi evindeki mücadelede Angers'i 1-0 geçerek galip gelmeyi başardı.Ve 20 puana yükseldi.
Paris SG, ev sahibi olarak çıktığı mücadelede Nice'yi 1-0 geçti ve 3 puanın sahibi olarak toplamda 24 puana yükseldi.
Deplasmandaki zorlu maçta Lyon, rakibi Brest ile eşitliği bozamayarak 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu sonucun ardından ev sahibi Brest puanını 10'a yükseltirken konuk ekip Lyon ise 20 puana ulaştı.
Zor deplasman atmosferinde başarıyla mücadele eden Marsilya, ev sahibi Auxerre'yi deplasmanda 1-0 geçerek önemli bir galibiyet elde etti ve 3 puanı alan taraf oldu. Kazandığı bu maç ile Marsilya puanını 22'ye yükseltmeyi başardı.
Lig'in 11. haftasında Paris FC deplasmanda Monaco'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Paris FC oldu: Maç 1-0 tamamlandı.
Ligin bu haftasında Rennes ile Strasbourg karşı karşıya geldi.
Lorient'i konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Lens, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Metz, 11. haftada oynanan mücadelede Nantes'i 2-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Metz böylece 8 puana yükseldi. Metz'i ağırlayan Nantes ise 9 puanda kaldı.
Toulouse, evindeki mücadelede rakibi Havre ile 0-0 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.