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        Haberler Spor Futbol Fransa Fransa Ligue 1'de 25. haftanın sonuçları ve puan durumu - Futbol Haberleri

        Fransa Ligue 1'de 25. haftanın görünümü

        Fransa Ligue 1'de 2024/2025 sezonundaki 25. hafta oynanan maçlarla sona erdi. Ligin zirvesinde 65 puanla Paris SG bulunuyor. Ligin son sırasında yer alan takım ise Montpellier. Fransa Ligue 1'de 25. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 10:30 Güncelleme: 11.03.2025 - 10:30
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        Fransa Ligue 1'de 25. haftanın sonuçları ve puan durumu
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        Fransa Ligue 1'nin 25. haftasının son maçında Nice ile Lyon karşı karşıya geldi.

        Marsilya, 25. haftada Lens ile evinde karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi, 90 dakika sonunda Marsilya'a 1-0 üstünlük kurdu ve 3 puanın sahibi oldu. Marsilya, bu yenilgiyle haftayı 49 puanla tamamlarken, Lens ise puanını 36'ya yükseltti.

        Lille, kendi sahasında ağırladığı Montpellier'e karşı üstünlük kurarak 1-0 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 44 puana ulaştı. Konuk Montpellier ise bu mücadaleden eli boş döndü.

        Lyon, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Nice'yi 2-0 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 42'ye yükseltti.

        Paris SG, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Rennes'i etkili oyunuyla 4-1 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 65 puana ulaştı.

        Toulouse evinde ağırladığı Monaco ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Toulouse 34 puana ulaşırken, Monaco ise 44 puana yükseldi

        Brest, zorlu mücadelede rakibi Angers'i 2-0 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.

        Lig'in 25. haftasında Auxerre deplasmanda Reims'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Auxerre oldu: Maç 2-0 tamamlandı.

        Havre, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi St Etienne ile berabere kalarak 1-1 puanları paylaştı.

        Strasbourg, 25. haftada oynanan mücadelede Nantes'i 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Strasbourg böylece 40 puana yükseldi. Strasbourg'u ağırlayan Nantes ise 24 puanda kaldı.

        2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 25. Haftanın Sonuçları
        07.03.2025 22:45
        Toulouse
        1
        Monaco
        1
        İY(0-1)
        08.03.2025 19:00
        Rennes
        1
        Paris St Germain
        4
        İY(0-1)
        08.03.2025 21:00
        Lille
        1
        Montpellier
        0
        İY(0-0)
        08.03.2025 23:05
        Marsilya
        0
        Lens
        1
        İY(0-0)
        09.03.2025 17:00
        Stade Brest 29
        2
        Angers
        0
        İY(1-0)
        09.03.2025 19:15
        Reims
        0
        Auxerre
        2
        İY(0-2)
        09.03.2025 19:15
        Havre AC
        1
        Saint Etienne
        1
        İY(1-1)
        09.03.2025 19:15
        Nantes
        0
        Strasbourg
        1
        İY(0-0)
        09.03.2025 22:45
        Nice
        0
        Olympique Lyon
        2
        İY(0-0)

        2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 25. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Paris St Germain
        		25 20 5 0 65 46
        2
        Marsilya
        		25 15 4 6 49 22
        3
        Nice
        		25 13 7 5 46 19
        4
        Monaco
        		25 13 5 7 44 17
        5
        Lille
        		25 12 8 5 44 13
        6
        Olympique Lyon
        		25 12 6 7 42 15
        7
        Strasbourg
        		25 11 7 7 40 7
        8
        Lens
        		25 10 6 9 36 1
        9
        Stade Brest 29
        		25 11 3 11 36 -2
        10
        Toulouse
        		25 9 7 9 34 5
        11
        Auxerre
        		25 8 7 10 31 -2
        12
        Rennes
        		25 9 2 14 29 -1
        13
        Angers
        		25 7 6 12 27 -14
        14
        Nantes
        		25 5 9 11 24 -15
        15
        Reims
        		25 5 7 13 22 -14
        16
        Havre AC
        		25 6 3 16 21 -27
        17
        Saint Etienne
        		25 5 5 15 20 -32
        18
        Montpellier
        		25 4 3 18 15 -38

        2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 26. Hafta Maçları
        14.03.2025 22:45
        Nice
        Auxerre
        15.03.2025 19:00
        Nantes
        Lille
        15.03.2025 21:00
        Angers
        Monaco
        15.03.2025 23:05
        Lens
        Rennes
        16.03.2025 17:00
        Olympique Lyon
        Havre AC
        16.03.2025 19:15
        Strasbourg
        Toulouse
        16.03.2025 19:15
        Montpellier
        Saint Etienne
        16.03.2025 19:15
        Stade Brest 29
        Reims
        16.03.2025 22:45
        Paris St Germain
        Marsilya
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