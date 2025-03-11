Fransa Ligue 1'de 25. haftanın sonuçları ve puan durumu

Fransa Ligue 1'nin 25. haftasının son maçında Nice ile Lyon karşı karşıya geldi.

Marsilya, 25. haftada Lens ile evinde karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi, 90 dakika sonunda Marsilya'a 1-0 üstünlük kurdu ve 3 puanın sahibi oldu. Marsilya, bu yenilgiyle haftayı 49 puanla tamamlarken, Lens ise puanını 36'ya yükseltti.

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Lille, kendi sahasında ağırladığı Montpellier'e karşı üstünlük kurarak 1-0 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 44 puana ulaştı. Konuk Montpellier ise bu mücadaleden eli boş döndü.

Lyon, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Nice'yi 2-0 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 42'ye yükseltti.

Paris SG, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Rennes'i etkili oyunuyla 4-1 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 65 puana ulaştı.

Toulouse evinde ağırladığı Monaco ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Toulouse 34 puana ulaşırken, Monaco ise 44 puana yükseldi

Brest, zorlu mücadelede rakibi Angers'i 2-0 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.

Lig'in 25. haftasında Auxerre deplasmanda Reims'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Auxerre oldu: Maç 2-0 tamamlandı.

Havre, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi St Etienne ile berabere kalarak 1-1 puanları paylaştı.

Strasbourg, 25. haftada oynanan mücadelede Nantes'i 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Strasbourg böylece 40 puana yükseldi. Strasbourg'u ağırlayan Nantes ise 24 puanda kaldı.

2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 25. Hafta Puan Durumu # TAKIM O G B M P AV 1 Paris St Germain 25 20 5 0 65 46 2 Marsilya 25 15 4 6 49 22 3 Nice 25 13 7 5 46 19 4 Monaco 25 13 5 7 44 17 5 Lille 25 12 8 5 44 13 6 Olympique Lyon 25 12 6 7 42 15 7 Strasbourg 25 11 7 7 40 7 8 Lens 25 10 6 9 36 1 9 Stade Brest 29 25 11 3 11 36 -2 10 Toulouse 25 9 7 9 34 5 11 Auxerre 25 8 7 10 31 -2 12 Rennes 25 9 2 14 29 -1 13 Angers 25 7 6 12 27 -14 14 Nantes 25 5 9 11 24 -15 15 Reims 25 5 7 13 22 -14 16 Havre AC 25 6 3 16 21 -27 17 Saint Etienne 25 5 5 15 20 -32 18 Montpellier 25 4 3 18 15 -38 Daha Fazla Göster