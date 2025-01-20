Fransa Ligue 1'de 18. haftanın sonuçları ve puan durumu

Fransa Ligue 1'nin 18. haftasının kapanışını yapan mücadelede, Marsilya ve Strasbourg takımları karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadelede Marsilya kendi sahasında rakibi Strasbourg ile karşılaştı. 1-1 biten mücadelede kazanan çıkmazken Marsilya 37 ve rakibi konuk ekip Strasbourg ise 24 puan ile haftayı kapattı.

REKLAM advertisement1

Fransa Ligue 1'nin 18. haftasında Lyon, kendi evinde Toulouse ile oynadığı maçtan berabere kalarak 1 puanla sahadan ayrıldı; Lyon 29, Toulouse ise 25 puan ile haftayı tamamladı.

Lille, sahasında ağırladığı Nice'yi 2-1 mağlup ederek 32 puana ulaştı; Nice ise haftayı 30 puanda kapadı.

Paris SG, ligin bu haftasında konuk olduğu Lens'i 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 46 puana yükseldi, ev sahibi Lens ise 27 puanda kaldı.

Montpellier, ligin 18. haftasında Monaco'nu konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 2-1.

Brest, bu hafta Rennes'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip Brest oldu.

St Etienne ile Nantes ligin 18. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte St Etienne 17 puana ulaşırken, Nantes ise 17 puana yükseldi.

Reims evinde ağırladığı Havre ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Reims 21 puana ulaşırken, Havre ise 13 puana yükseldi

Angers, ligin 18. haftasında Auxerre'yi konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 2-0.

2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 18. Hafta Puan Durumu # TAKIM O G B M P AV 1 Paris St Germain 18 14 4 0 46 32 2 Marsilya 18 11 4 3 37 19 3 Lille 18 8 8 2 32 11 4 Monaco 18 9 4 5 31 9 5 Nice 18 8 6 4 30 11 6 Olympique Lyon 18 8 5 5 29 7 7 Lens 18 7 6 5 27 4 8 Toulouse 18 7 4 7 25 0 9 Stade Brest 29 18 8 1 9 25 -3 10 Strasbourg 18 6 6 6 24 1 11 Auxerre 18 6 4 8 22 -4 12 Angers 18 6 4 8 22 -6 13 Reims 18 5 6 7 21 -2 14 Rennes 18 5 2 11 17 -3 15 Nantes 18 3 8 7 17 -7 16 Saint Etienne 18 5 2 11 17 -21 17 Havre AC 18 4 1 13 13 -23 18 Montpellier 18 3 3 12 12 -25 Daha Fazla Göster