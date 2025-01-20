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        Haberler Spor Futbol Fransa Fransa Ligue 1'de 18. haftanın sonuçları ve puan durumu - Futbol Haberleri

        Fransa Ligue 1'de 18. haftanın sonuçları

        Fransa Ligue 1'de 2024/2025 sezonundaki 18. hafta heyecanı sürüyor. Lille ve Paris SG haftayı galibiyetle kapattı. Lyon ve Marsilya ise puan kaybına uğradı. İşte Fransa Ligue 1'de 18. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 09:00 Güncelleme: 20.01.2025 - 09:00
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        Fransa Ligue 1'de 18. haftanın sonuçları ve puan durumu
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        Fransa Ligue 1'nin 18. haftasının kapanışını yapan mücadelede, Marsilya ve Strasbourg takımları karşı karşıya geldi.

        Zorlu mücadelede Marsilya kendi sahasında rakibi Strasbourg ile karşılaştı. 1-1 biten mücadelede kazanan çıkmazken Marsilya 37 ve rakibi konuk ekip Strasbourg ise 24 puan ile haftayı kapattı.

        Fransa Ligue 1'nin 18. haftasında Lyon, kendi evinde Toulouse ile oynadığı maçtan berabere kalarak 1 puanla sahadan ayrıldı; Lyon 29, Toulouse ise 25 puan ile haftayı tamamladı.

        Lille, sahasında ağırladığı Nice'yi 2-1 mağlup ederek 32 puana ulaştı; Nice ise haftayı 30 puanda kapadı.

        Paris SG, ligin bu haftasında konuk olduğu Lens'i 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 46 puana yükseldi, ev sahibi Lens ise 27 puanda kaldı.

        Montpellier, ligin 18. haftasında Monaco'nu konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 2-1.

        Brest, bu hafta Rennes'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip Brest oldu.

        St Etienne ile Nantes ligin 18. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte St Etienne 17 puana ulaşırken, Nantes ise 17 puana yükseldi.

        Reims evinde ağırladığı Havre ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Reims 21 puana ulaşırken, Havre ise 13 puana yükseldi

        Angers, ligin 18. haftasında Auxerre'yi konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 2-0.

        2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 18. Haftanın Sonuçları
        17.01.2025 21:00
        Montpellier
        2
        Monaco
        1
        İY(0-1)
        17.01.2025 23:05
        Lille
        2
        Nice
        1
        İY(0-1)
        18.01.2025 19:00
        Lens
        1
        Paris St Germain
        2
        İY(1-0)
        18.01.2025 21:00
        Rennes
        1
        Stade Brest 29
        2
        İY(0-1)
        18.01.2025 23:05
        Olympique Lyon
        0
        Toulouse
        0
        İY(0-0)
        19.01.2025 17:00
        Saint Etienne
        1
        Nantes
        1
        İY(0-1)
        19.01.2025 19:15
        Reims
        1
        Havre AC
        1
        İY(1-0)
        19.01.2025 19:15
        Angers
        2
        Auxerre
        0
        İY(1-0)
        19.01.2025 22:45
        Marsilya
        1
        Strasbourg
        1
        İY(0-1)

        2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 18. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Paris St Germain
        		18 14 4 0 46 32
        2
        Marsilya
        		18 11 4 3 37 19
        3
        Lille
        		18 8 8 2 32 11
        4
        Monaco
        		18 9 4 5 31 9
        5
        Nice
        		18 8 6 4 30 11
        6
        Olympique Lyon
        		18 8 5 5 29 7
        7
        Lens
        		18 7 6 5 27 4
        8
        Toulouse
        		18 7 4 7 25 0
        9
        Stade Brest 29
        		18 8 1 9 25 -3
        10
        Strasbourg
        		18 6 6 6 24 1
        11
        Auxerre
        		18 6 4 8 22 -4
        12
        Angers
        		18 6 4 8 22 -6
        13
        Reims
        		18 5 6 7 21 -2
        14
        Rennes
        		18 5 2 11 17 -3
        15
        Nantes
        		18 3 8 7 17 -7
        16
        Saint Etienne
        		18 5 2 11 17 -21
        17
        Havre AC
        		18 4 1 13 13 -23
        18
        Montpellier
        		18 3 3 12 12 -25

        2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 19. Hafta Maçları
        24.01.2025 22:45
        Auxerre
        Saint Etienne
        25.01.2025 19:00
        Monaco
        Rennes
        25.01.2025 21:00
        Strasbourg
        Lille
        25.01.2025 23:05
        Paris St Germain
        Reims
        26.01.2025 17:00
        Havre AC
        Stade Brest 29
        26.01.2025 19:15
        Lens
        Angers
        26.01.2025 19:15
        Toulouse
        Montpellier
        26.01.2025 19:15
        Nantes
        Olympique Lyon
        26.01.2025 22:45
        Nice
        Marsilya
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