Fransa lideri Macron: İran-İsrail gerilimi yükselmemeli

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İsrail'in İran'ın Suriye'deki büyükelçiliğine saldırısının ardından İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırısı nedeniyle bölgedeki gerilim artmaya devam ediyor.

İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti Haberi Görüntüle

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'da gerilimin yükselmesinden endişe duyduklarını belirtti.

İsrail'in İran'ın saldırılarına cevap vermemesi için Netanyahu hükümetini ikna konusunda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyleyen Macron, "Durum şu an çok istikrarsız" dedi.

"İsrail karşılık vermekten son anda vazgeçti" Haberi Görüntüle

İran'ın, İsrail'in Suriye'nin başkentindeki İran Büyükelçiliği'ne düzenlediği saldırıya 'orantısız' yanıt verdiğini söyleyen Macron, "İsrail'i korumak için elimizden geleni yapmalı ve İsrail'in yanında durmalıyız" ifadesini kullandı.

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Macron, "Bugün Netanyahu ile konuşacağız. Bölgedeki diğer ülkelerle de temasa geçeceğiz" dedi.

İsrail-İran gerilimi İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. Bu saldırının İran, İsrail'e misillemede bulunacaklarını dile getirmiş, İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti. İran saldırıdan 12 gün sonra 13 Nisan gecesi İsrail'e bir hava saldırısı düzenlemiş, İsrail genelindeki bazı noktalarda İran’ın yolladığı çok sayıda SİHA ve füzeler imha edilirken, bir çoğu da İsrail topraklarına giremeden önce İsrail ve müttefiklerince vurulmuştu. İsrail Ordusu, İran’ın İsrail’e doğru 300’den fazla SİHA ve füze gönderdiğini açıklamıştı.