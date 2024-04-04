Fransa Kupası'nda Olimpik Lyon ile PSG, finale kalan iki takım oldu
Fransa Kupası'nda Rennes'i 1-0 yenen Paris Saint-Germain (PSG), finale kaldı.
Giriş: 04.04.2024 - 00:52 Güncelleme: 04.04.2024 - 00:52
Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Kupası'nda Rennes'i 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Parc des Princes'te oynanan yarı final maçında Rennes'i ağırlayan PSG, Kylian Mbappe'nin 40. dakikada attığı golle galibiyete ulaştı.
Bu sonuçla PSG, 25 Mayıs'ta oynanacak finalde Olimpik Lyon'un rakibi oldu.
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