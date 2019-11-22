Fransa'da kadın hakları örgütlerinin aile içi şiddet ve kadın cinayetlerinin önlenmesi konusunda yıllardır sürdürdüğü kampanyalar neticesinde hükümet harekete geçti.

Resmi kayıtlara göre bu yıl başından beri Fransa'da partnerleri tarafından öldürülen kadınların sayısı 130'u aşmış durumda.

Feminist örgütler ve kadın grupları, her kadın cinayetinin ardından ülkede gösteriler düzenliyor, akşamları duvarlara kırmızı boyalarla, "Şikayetler görmezden gelindi, kadınlar öldürüldü" şeklinde sloganlar yazıyor.

Fransa, kadına yönelik şiddet olaylarında Avrupa Birliği (AB) genelinde sicili en kötü ülkelerin başında geliyor.

Kadın cinayetlerini 'Fransa'nın utancı' olarak adlandıran Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 yıl önce aile içi şiddetle mücadele için önlemler alma sözü vermişti, ancak hükümet ancak bu ay başında eyleme geçebildi.

Hafta başında açıklanan eylem planında, aile içi şiddet uyguladığı tespit edilen kişilerin ateşli silahlarına el konulması, polisin bu tür vakalara nasıl müdahale edeceğine ilişkin özel eğitim alması ve psikolojik şiddetin de aile içi şiddetin bir türü olarak kabul edilmesi gibi maddeler yer alıyor.

Adalet Bakanlığı'nın bu ay başlarında açıkladığı raporda, aile içi şiddet vakalarının önlenmesinde yetkililerin sistematik hataları bulunduğu kabul edilmişti.

YETKİLİLER KULAK ASMIYOR

Rapora göre eş cinayetlerinin yüzde 41'inde kurbanların daha önce en az bir kez eşleri hakkında yetkililere şikayette bulunduğu belirlenmişti. Yine rapora göre savcılığa yansıyan aile içi şiddet dosyalarının yüzde 80'i araştırılmadan kapatılmış.

2014'te AB genelinde 42 bin kadının katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, Fransız kadınların yüzde 26'sının, 15 yaşından bu yana partnerleri tarafından fiziksel ya da cinsel tacize uğradıklarını ortaya koymuştu.

AB'nin bu yıl yaptırdığı bir araştırmayla da, Avrupa genelinde polis memurlarının aile içi şiddet vakalarını 'özel mesele' olarak gördükleri ve kritik anlarda müdahale etmedikleri belirlenmişti.

TÜRKİYE'DE İKİ KATI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, 2019’da öldürülen kadın sayısının 299 olarak kaydedildiğini, cinayetlerin yüzde 72,8’inin evde işlendiğini, faillerin yüzde 95’inin eş, partner ya da akraba olduğunu duyurmuştu.

Soylu, Türkiye'de 2016'da 304, 2017'de 353, 2018'de 280 kadının cinayete kurban gittiğini belirterek, "Bu yıl ise maalesef geçen yılın biraz üzerindeyiz" demişti.

Bakan Soylu, Emine Bulut cinayetinin ardından daha etkin önlemler alınması arayışı içine girdiklerinin altını çizerek, elektronik kelepçenin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etmişti. Kadına Destek Uygulaması'na (KADES) da değinen Soylu, akıllı telefona indirilen uygulama ile polisin tehlike anındaki 8 bin kadını kurtardığını vurgulamıştı.