Fransa ile Ukrayna, güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzaladı

Fransa ile Ukrayna, güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzaladı

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Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana 3. kez Zelenskiy'i Paris'te ağırladı.

İki ülke arasında 10 yıl geçerli güvenlik anlaşmasını imzalayan iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, Zelenskiy'le imzaladıkları anlaşmayla Fransa'nın Ukrayna'ya yönelik desteğinin uzun vadede olacağına işaret ederek, bu kapsamda ülkesinin 2024'te ek 3 milyar avro askeri yardım yapacağını söyledi.

"Bu yardım, Ukrayna'ya uzun vadede egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma imkanları sunmayı amaçlıyor." diyen Macron, ülkesinin askeri malzeme tedariki, savunma sanayileri arasında işbirliği, askeri eğitim, istihbarat gibi alanlarda Ukrayna'ya yardıma devam edeceğini dile getirdi.

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Macron, "Ukraynalı ortaklarımıza savunmalarında yardım ederek Avrupa'nın güvenliği için yatırım yapıyoruz." diyerek, Ukraynalıların Avrupa'nın güvenliği için savaştıkları değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'ya savaşı kaybettirmeye kararlı olduklarına işaret eden Macron, "İki yıl önce Rusya, birkaç hafta içinde bitecek özel operasyon yürüttüğünü anlatıyordu. Artık cephedeki ciddi kayıplarını telafi etmek için hapishanelerini boşaltmaya mahkum." diye konuştu.

Macron, Rusya'nın gereksiz bir savaşı finanse etme tercihinde bulunduğunu, Moskova yönetiminin uluslararası arenada güvenilirliğini kaybettiğini savundu.

Navalny'ın ölüm koşullarının aydınlatılmasını istedi

Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya girmesini istediğini söyleyen Macron, Rus muhalif Aleksey Navalny için taziye mesajı iletti.

Rus muhalifin ölümünün, Moskova yönetiminin zayıf olduğunu gösterdiği değerlendirmesini yapan Macron, Navalny'ın ölüm koşullarının aydınlatılmasını istedi.

Macron, Rusya'yı son yıllarda yabancı ülkelerin seçimlerine müdahale etmekle suçlayarak, kendisinin de cumhurbaşkanı seçimlerinde bu konudan muzdarip olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı, gelecek ay Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Zelenskiy de "İddialı ve somut bir güvenlik anlaşması hazırladık ve imzaladık." dedi.

Fransa'ya desteğinden dolayı teşekkürlerini ileten Zelenskiy, iki ülkenin halklarının iyiliği için birlikte çalışmaları gerektiğini kaydetti.