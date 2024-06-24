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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Fransa grup liderliği için sahaya çıkıyor - Futbol Haberleri

        Fransa grup liderliği için sahaya çıkıyor

        EURO 2024 D Grubu'nda Fransa ile Polonya yarın TSİ 19.00'da BVB Dortmund Stadı'nda karşılaşacak. Fransa, son 16 turuna yükselmek için 1 puana ihtiyaç duyarken, Polonya'nın gruptan çıkma şansı bulunmuyor. Fransa, Polonya'ya karşı 42 yıldır kaybetmiyor. Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele sarı kart sınırında bulunuyor. Mbappe'nin oynayıp oynamayacağı ise belirsiz.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 11:07 Güncelleme: 24.06.2024 - 11:07
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        Fransa grup liderliği için sahada
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu üçüncü maçında yarın Fransa ile Polonya karşılaşacak.

        BVB Dortmund Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

        Karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Filippo Meli ve Giorgio Peretti yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Slovenyalı Rade Obrenovic olacak.

        FRANSA 42 YLDIR KAYBETMİYOR

        Fransa ile Polonya, tarihlerinde 18. kez karşı karşıya gelecek.

        Geride kalan 17 maçta Fransa 9, Polonya 3 kez kazandı. Aralarındaki 5 müsabaka ise beraberlikle bitti.

        Bu maçlarda "Horozlar" 30, Polonya ise 17 gol attı.

        Rakibine 42 yıldır kaybetmeyen Fransa, son 8 maçta rakibine yenilmezken, bu süreçte 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Polonya, son galibiyetini 1982 Dünya Kupası üçüncülük maçında 3-2'lik sonuçla elde etti.

        FRANSA'YA BERABERLİK YETİYOR

        Gruptaki son maçına 4 puanla çıkan Fransa'ya Polonya karşısında alacağı 1 puan son 16 turuna yükselmesi için yeterli olacak.

        İlk maçta Avusturya'yı 1-0 yenen, ikinci karşılaşmada ise Hollanda ile 0-0 berabere kalan Fransa, grupta 4 puan ile aynı puana ve averaja sahip Hollanda'dan 1 gol az attığı için ikinci sırada yer alıyor.

        Grubun diğer maçında ise Hollanda ile Avusturya karşı karşıya gelecek. eğer Hollanda da kazanırsa Fransa'ya grup liderliği için "Portakallar"dan en az 2 gol daha farklı bir galibiyet elde etmesi gerekecek. Fransa, Hollanda'dan 1 gol daha fazla farkla kazanırsa, puan ve averaj eşitliği olacak ve ilk iki basamağı sırasıyla averaj, atılan gol ve kartlar belirleyecek.

        Son maçlar öncesinde Polonya'nın ise gruptan çıkma şansı bulunmuyor. Üç puanlı Avusturya'ya 3-1 mağlup olan Polonya, ikili averajda rakibinin gerisinde bulunduğu için son sırada Avrupa Şampiyonası'na veda etti.

        KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

        Fransa'da 2 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sarı kartı bulunan Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele, bu karşılaşmada da kart görmeleri halinde son 16 turunda cezalı duruma düşecek.

        Avusturya maçında burnu kırılan yıldız futbolcu Mbappe'nin Polonya maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

        MUHTEMEL 11'LER

        Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:

        Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Dembele, Kante, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Thuram

        Polonya: Skorupski, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Slisz, Romanczuk, Zielinski, Zalewski, Urbanski, Lewandowski

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