Fransa Dışişleri Bakanı'ndan açıklama

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, 23 Ağustos’ta başlayacak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti sırasında Afganistan’daki durumun görüşüleceğini bildirildi.

Reuters'ın son dakika olarak aktardığı habere göre, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Afganistan’daki tahliyeler için daha fazla zaman gerektiğini söyledi.

İngiltere’nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey de İngiltere'nin Afgan vatandaşları dahil olmak üzere birçok kişinin tahliyesine yardım etmek istediğini ve ABD askerlerinin ve bu çerçevede ülkedeki yabancı güçlerinin ayrılması için belirlenen 31 Ağustos tarihinin daha öteye ertelenmesi için baskı yapıldığını söylemişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, salı günü Afganistan'da binlerce kişinin Taliban'dan kaçmak için Kabil Havalimanı’na indiği krizi tartışmak üzere G7 liderleri ile birlikte salı günü düzenlenecek sanal toplantıya ev sahipliği yapacak. BBC’nin aktardığı habere göre, toplantıda, Afganistan’dan geri çekilme için belirlenen son tarihin, uzatılması istenecek.