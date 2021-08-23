İngiltere'den Afganistan'dan geri çekilme süreci için uzatma talebi

İngiltere’nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, İngiltere'nin Afgan vatandaşları dahil olmak üzere birçok kişinin tahliyesine yardım etmek istediğini ve ABD askerlerinin ve bu çerçevede ülkedeki yabancı güçlerinin ayrılması için belirlenen 31 Ağustos tarihinin daha öteye ertelenmesi için baskı yapıldığını söyledi.
Heappey, eğer belirlenen tarihin uzatılma şansı olmadığı takdirde, 31 Ağustos’a kadar yapılacak her tahliye operasyonunun ve her dakikanın önemli olduğunu vurguladı.
BBC’nin aktardığı habere göre Heappey, İngiltere’nin, ABD'nin Afganistan'dan ayrılmaya hazır olduğu 31 Ağustos tarihine kadar çalıştığını söyledi ancak İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkan Joe Biden'a daha fazla zaman için baskı yapması bekleniyor.
Taliban örgütü, bugün 31 Ağustos tarihinin kendileri için kırmızı çizgi olduğunu söylemişti. Heappey, yabancı güçlerin tahliyesi tarihinin uzatılması için, Taliban’ın ‘‘onayının’’ gerektiğini söyledi.
Heappey, Kabil Havalimanı’nda "tüm operasyonu etkin bir şekilde devralan" ABD olmadan tahliyelerin mümkün olmayacağını da açıkladı.
İngiltere'den Bakan James Cleverly, ‘‘Taliban'ın şimdilik iş birliği yapıyor gibi göründüğünü, ancak hükûmetin bunun süreceğini varsayamayacağını'' aktardı.
Cleverly, "Daha fazla zaman alabilirsek bu çok iyi ama bence bunu yapmak için daha fazla zamanımız olacağı gerçeğine güvenmemeliyiz." ifadesini kullandı.
Aynı zamanda, İngiliz hükûmetinin, Taliban’a karşı yeni yaptırımlar istediği de biliniyor.
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